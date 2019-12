Jaaroverzicht: PSV van titelfavoriet naar aangeschoten wild en blij dat 2019 erop zit

BDPSV ging dit jaar van titelfavoriet naar reparatieclub, zorgenkind en aangeschoten wild. Heel de club kan niet anders dan blij zijn dat het jaar erop zit. De doorbraak van Mohamed Ihattaren was wel bijzonder, maar verder waren het voor de Eindhovenaren vooral twaalf maanden om razendsnel achter te laten. Nog een keer bladert het ED door wat opmerkelijke, andere en een paar geijkte momenten van dit jaar en daarna gaat het boek wat betreft PSV in 2019 dicht.

Januari - Een nieuw talent

Wesley Sneijder heeft het bij een simpele oefenvorm meteen al gezien. Topvoetballers herkennen topvoetballers? ,,Die nieuwe jongen, die heeft het”, zegt hij op de tribune langs het trainingsveld waarop PSV in Qatar de eerste trainingen na de winterstop van een prachtige eerste seizoenshelft afwerkt. Mohamed Ihattaren is dan nog maar 16 jaar en voor het eerst mee naar een trainingskamp van PSV. Sneijder speelt dan nog in Qatar en komt bijna elke dag even kijken naar de Eindhovenaren. Hij geniet van de soepele en sierlijke tred, de handelingssnelheid en het tempo van Ihattaren. Dan nog een onbekende speler, nu door velen gezien als hét grootste Nederlandse talent van dit moment.

Volledig scherm Mohamed Ihattaren betoverde de voetballiefhebber in recordinternational Wesley Sneijder al in januari. © BSR/SOCCRATES

Februari - Reparatieclub PSV

Vanaf deze maand openbaart zich bij PSV iets wat in de eredivisie in geen jaren is gebeurd. De ploeg komt vaker op achterstand dan op voorsprong in een wedstrijd. In 18 van de laatste 32 wedstrijden in de competitie moest PSV de rug rechten na een negatief saldo op het scorebord. PSV is in februari voor het eerst een reparatieclub en maakt achterstanden tegen FC Utrecht, sc Heerenveen en Feyenoord knap ongedaan. Verder dan dat komt PSV niet en het verlies van telkens twee punten tikt hard door, waardoor Ajax gevaarlijk blijft. Pas in de herfst van 2019 slagen de herstelwerkzaamheden ineens helemaal niet meer.

Volledig scherm Frenkie de Jong en Steven Bergwijn, bepalende spelers bij Ajax en PSV in actie tijdens de topper in maart van dit jaar in Amsterdam. © BSR/SOCCRATES

Maart - Falen op het hakblok

De Amsterdam Arena valt op de laatste dag van de maand om een minuut voor zes helemaal stil. Koploper PSV heeft ook bij de aartsrivaal een achterstand weten op te heffen. Tien minuten mogen de Eindhovenaren zich tegen tien man van Ajaxkampioen van het seizoen 2018-2019 wanen, maar ze vergeten de laatste stoot uit te delen. Tot overmaat van ramp heeft de VAR gezien waar Daniel Schwaab al voor vreesde. Nadat Frenkie de Jong de strijd om een klutsbal wint van Steven Bergwijn, stuurt hij David Neres weg. Schwaab maait hem bij de achterlijn totaal onnodig neer en Ajax ontsnapt met een zege. ,,Maar wij hebben nog steeds twee punten voorsprong”, zegt Mark van Bommel.

Volledig scherm Daniel Schwaab weet het: PSV krijgt een penalty tegen in de Amsterdam Arena. © BSR/SOCCRATES

April - Geknakt in Arnhem

Luuk de Jong staat er na een 3-3 bij Vitesse verslagen bij in de Gelredome-catacomben. PSV is na acht maanden de regie in de bloedstollende kampioensrace met Ajax definitief kwijt en knakt. Een mooie voorsprong is in Arnhem definitief verspeeld. Heel PSV oogt verslagen en De Jong toont zich in Arnhem de prof die hij altijd is geweest. Hij neemt het op voor zijn ploeggenoten, waarvan een deel al aangekleed uit de kleedkamer komt als De Jong zijn laatste interview heeft gegeven.

Volledig scherm Luuk de Jong beseft dat PSV de regie in de titelrace met Ajax kwijt is. © BSR/SOCCRATES

Mei - Applaus

Voor PSV klinkt op 15 mei massaal applaus in het Philips Stadion, als het eredivisieseizoen met een 3-1 zege op Heracles Almelo wordt afgesloten. Na een zinderende strijd met Ajax is het 86-83 geworden. Het publiek herkent dat PSV een puike prestatie heeft geleverd, die alleen niks heeft opgeleverd.

Volledig scherm PSV sleept punt 81,82 en 83 van het seizoen binnen tegen Heracles, maar het is niet genoeg voor de titel. © BSR/SOCCRATES

Juni - Ergernis

Gelouterd door eerdere zomerse miskleunen begint PSV al op 18 juni aan het nieuwe seizoen. Het bijna traditionele hoofdpijndossier op de transfermarkt is de linksback-positie. In totaal komen er later in de zomer drie: Olivier Boscagli, Toni Lato en Chris Gloster. In juni moet Van Bommel al een basis leggen voor het Champions League-duel met FC Basel en het zint hem niet dat de selectie niet op orde is. Ondertussen spreekt directeur Toon Gerbrands op de eerste trainingsdag van het nieuwe seizoen uit dat PSV in de toekomst naar de top-32 van Europa wil.

Juli - Balen tegen FC Basel

Het lukt PSV dit seizoen niet om bij het Europese elitegroepje van 32 Champions League-clubs te horen. Door een pijnlijke uitschakeling tegen FC Basel is juli een maand met grote financiële gevolgen. Het voor PSV nare begin blijkt later de opmaat naar meer ellende. Tot overmaat van ramp valt met Sam Lammers ook een van de beoogde kernspelers langdurig weg.

Volledig scherm © imago images / Beautiful Sports

Augustus - Herstel in Nicosia?

Een aantal verslaggevers blijkt voor het Europa League-duel van PSV met Apollon Limassol bij toeval hetzelfde hotel te hebben geboekt als de club, iets wat in de huidige tijd met sociale media en internet niet meer gebruikelijk is. Nog geen vijf minuten nadat ze door iemand van PSV zijn gezien, krijgen ze vanuit de club al verontrust een belletje. Vroeger kwam het allemaal goed en in 2019 gelukkig ook. De soep wordt een stuk minder heet gegeten als de reporters na een kort sportief intermezzo in hun zwembroek worden gespot, wat voor hilariteit zorgt bij de technische staf van PSV. Zowel op het veld als in de relatie met de buitenwacht lijkt herstel op te treden bij PSV en dat zet door in september.

September - Titelkandidaat. Toch?

PSV en Ajax klitten op de ranglijst opnieuw aan elkaar vast en op 22 september komt daar geen verandering in als de ploegen in Eindhoven tegen elkaar spelen. Na twee vernederingen overleeft Ajax de reis naar het Philips Stadion en staat een 1-1 op het bord. Het meest opvallende woord vooraf komt misschien wel van Ajax-coach Erik ten Hag, die respect toont voor de Eindhovense aanval en de jonge PSV’ers uit die linie ‘cowboys’ noemt.

Volledig scherm PSV en Ajax houden elkaar in het Philips Stadion in evenwicht: 1-1. © BSR/SOCCCRATES

Oktober - Totale ineenstorting

Als directeur Toon Gerbrands op 18 oktober 2019 zijn nog bijna drie jaar lopende contract tot 2025 verlengt, is de stemming in Eindhoven uitstekend. PSV leidt in de eigen Europa League-groep en is mede-koploper in de eredivisie. Negen dagen later ziet de wereld er al totaal anders uit, na twee dikke nederlagen in de competitie en een onnodig gelijkspel tegen LASK Linz. Niemand kon dit voorzien.

November - Sportieve horror

Bij PSV geeft men extern lang geen krimp en probeert men een plotse crisis met man en macht te bezweren, maar ondertussen vergaat het team in wedstrijden met man en muis. Crisis met een zachte c? Dat kan een tijdje in Eindhoven, maar de prestaties van PSV in november zijn zo belabberd dat harde maatregelen niet uit lijken te kunnen blijven. De sfeer verhardt niet alleen extern, maar ook intern. Mark van Bommel begint buiten te klagen over de kwaliteit van de selectie.

Volledig scherm Er is in december geen houden meer aan: Mark van Bommel wordt door de leiding van PSV geofferd in de hoop op betere resultaten. © Yannick Verhoeven

December - Geen houden meer aan