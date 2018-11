Jan Kromkamp: De familiesfeer is me altijd bijgebleven

De eerste herinnering van Jan Kromkamp (38) aan het vorige tweeluik van PSV met Tottenham in 2008 is een bijzondere. Niet de heldenrol van Heurelho Gomes in Eindhoven of het doelpunt van Jefferson Farfán in Londen, maar de korte training voorafgaand aan de UEFA Cup-wedstrijd in White Hart Lane - toen nog het stadion van de Spurs - schiet te binnen. ,,Ik weet nog dat we daar trainden; er lag zo’n mooi matje, we wilden niet van het veld af”, weet Kromkamp. Hij herinnert nog dat PSV één dag later op diezelfde mat prima speelde en met 0-1 won. In het Philips Stadion waren de rollen één week later omgedraaid. PSV had het zwaar, zeker na de late goal van Dimitar Berbatov. Verlenging en strafschoppen volgden. ,,Het was billenknijpen, maar wij hadden Gomes. Het was écht zijn wedstrijd, hij pakte alles”, herinnert Kromkamp.