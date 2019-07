Jeffrey Bruma succesvol bij terugkeer in Philips Stadion, PSV nu nog geen optie

Bij de Duitse subtopper heeft hij op dit moment nog geen basisplaats, maar het belangrijkste is dat Bruma na de nodige fysieke problemen weer volledig fit is en vol vertrouwen is over de toekomst. Of die in Duitsland ligt, is nog afwachten. De voormalig PSV’er heeft nog een tweejarig contract bij de club uit de Volkswagen-stad en toonde woensdag veel respect voor zijn werkgever. ,,Dit is een mooie club en ik train en speel met veel plezier. Natuurlijk wil ik graag een plek in de basis, dat wil elke voetballer. Er is wel interesse, maar het is voorlopig afwachten wat er gebeurt. Het heeft geen zin op allerlei namen of geruchten in te gaan als er nog niks concreet is.”