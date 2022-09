Jenson Seelt gaat niet zweven na mooie prestatie bij Jong PSV: ‘Het moet nog veel beter’

‘Fener’ zet de van PSV gehuurde Armindo Bruma niet in, volgende tegenslag in carrière van Portugees

Het sportieve huwelijk tussen Fenerbahce en Armindo Bruma kent meer dan een valse start. De Portugees is na sluiting van de Turkse transfermarkt niet ingeschreven voor de wedstrijden in de Turkse competitie. Bruma is op dit moment nog niet fit en herstelt van een spierblessure. Hij is door Fenerbahce niet ingeschreven om minder buitenlanders bij de bond geregistreerd te hebben.

10 september