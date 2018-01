Jeroen Zoet bewijst zijn eigen ongelijk

PSV vond Jeroen Zoet vorig jaar meer waard dan de pakweg vijf miljoen euro die bij een transfer op te halen was. Momenteel bewijst de doelman zelf waarom dat zo is.

Na de zege van PSV van afgelopen weekeinde ging de aandacht vooral uit naar Luuk de Jong, die met zijn honderdste eredivisiegoal drie punten binnen schoot. Hij was niet de enige uitblinker, want ook PSV-keeper Jeroen Zoet (foto) trok de goede lijn van voor de winterstop door en etaleerde de vorm die hem weer beschermheer van Oranje kan maken. PSV beschikte dit seizoen doorgaans niet over een verdediging die een onuitwisbare indruk achterliet, maar er staat wel een goalie die in meerdere wedstrijden de pannen van het dak keepte.

Blakende vorm

Zoet was al eerder in blakende vorm, tijdens het laatste kampioensseizoen van PSV. In voetbaljaar 2015-2016 pakte de ploeg op miraculeuze wijze de titel, mede dankzij uitstekend keeperswerk van de Veendammer na de winterstop. Ook dit seizoen pakte hij aantoonbaar punten voor PSV. Zijn rol in de duels met bijvoorbeeld Feyenoord (1-0 voor PSV), Excelsior (1-2 voor PSV) en Heracles (1-2 winst) was voor PSV van doorslaggevend belang en leverde PSV de nodige punten extra op. Ook in Utrecht (1-7 winst) was zijn inbreng cruciaal. Bij een 1-7 overwinning als doelman tóch uitblinken, dan is er iets bijzonders aan de hand. Zoet redde bij een 1-1 stand tot twee keer toe uitstekend, waarna PSV in De Galgenwaard in de tweede helft keihard toe kon slaan. Hij heeft voor PSV dit seizoen meer dan een handvol punten gepakt, een paar mindere optredens daargelaten.

Zowel Zoet als De Jong kon voor dit seizoen een lucratieve transfer realiseren, maar PSV stak daar een stokje voor. Zoet sprak eenmaal zijn ongenoegen uit over de door directeur voetbalzaken Marcel Brands verlangde transfersom en was er daarna klaar mee. Momenteel bewijst hij op het veld zijn eigen ongelijk van toen: PSV vond Zoet meer waard dan de pakweg vijf miljoen euro die op te halen was. De markt voor sluitposten loopt qua gekkigheid doorgaans iets achter bij de markt voor veldspelers, maar PSV twijfelde niet. Komende zomer loopt zijn contract nog een jaar door en lijkt de stap naar het buitenland er voor Zoet alsnog te komen. En lukt het onverhoopt weer niet, dan gaat PSV (net als bijvoorbeeld eerder Jetro Willems) gewoon voor een nieuw en langer contract.