Jeroen Zoet gaat straks gewoon de boeken in als een van de betere keepers in de historie van PSV

Voor doelman Jeroen Zoet is het tijd om te vertrekken bij PSV. Een transfer is niet heel ver weg. Zijn periode in Eindhoven zit er, wonderen daargelaten, bijna op.

Mocht er de komende dagen iets gebeuren met Yvon Mvogo en Lars Unnerstall, dan zal de Veendammer ongetwijfeld nog klaarstaan voor de club waaraan hij sinds 2005 is verbonden. Maar een status als tweede of zelfs derde keeper? Dat lijkt geen optie meer en zou Zoet ook geen goed doen. Het zou onnodig afbreuk doen aan de reputatie die hij in zeven jaar als prof in Eindhoven heeft opgebouwd. Zoet was natuurlijk niet van het niveau Van Beveren, Van Breukelen of Gomes. Voor anderen doet hij met zijn goedgevulde prijzenkast niet onder. Daar kan één beroerd jaar niks aan veranderen.

Volledig scherm Jeroen Zoet in de vorm van zijn leven, in het Champions League-tweeluik tussen Atlético Madrid en PSV en 2016. © Orange Pictures

Soep

Zeven jaar PSV? Het zijn er toch acht? Klopt, maar 2019 is voor Zoet natuurlijk een jaar om snel te vergeten. Vorig jaar liep voor hem sportief in de soep door een vormcrisis die maar moeilijk te verklaren valt en die hij de komende periode moet zien af te schudden. Zoet liet ballen gaan die hij in de jaren daarvoor met wat kunst- en vliegwerk gewoon wist te pakken. Vorm is soms ongrijpbaar en als keeper moet je af en toe ook een keer mazzel hebben. Het bekende engeltje op de lat. Die zat er niet en er zaten ook geen 34 pechduivels. Zoet was zelf gewoon geen reddende engel meer.

Zo’n crisis overkomt topsporters wel vaker. Wie het vergeten mocht zijn, kijk eens hoe Luuk de Jong in 2017 bij PSV presteerde? Belabberd. Zijn wederopstanding was daarna grandioos. Niet een, maar honderd petjes mogen af voor de manier waarop hij zich nog bij PSV manifesteerde en nu ook bij Sevilla.

Sprookjesboek

Zoet had graag ook zo'n sprookjesboek geschreven, maar een nieuw hoofdstuk in Eindhoven zit er niet in. Er zit met Roger Schmidt een nieuwe trainer, die anders wil spelen en ook voor iemand anders gaat kiezen: Yvon Mvogo. De Zwitser wordt in eerste instantie zonder twijfel zijn nummer 1 in Eindhoven. Keiharde keuzes horen soms bij topsport en Zoet zal niet moeilijk doen zolang er eerlijk en naar eer en geweten wordt gehandeld. Zo is het ook belangrijk om eerlijk te kijken naar het verleden. Een groot deel van de supporters van PSV toont nog altijd veel respect voor Zoet. Zeker in de seizoenen 2015-2016 en 2017-2018 was hij een puntenpakker in de teams van Phillip Cocu en een van de beste goalies van ons land. Het jaar 2019 kan niet als maatstaf voor het beoordelen van zijn PSV-carrière gelden. Zoet was (meestal) goed. Punt. En 2019 was slecht. Punt.

Volledig scherm 2019 was een rotjaar voor Jeroen Zoet. Zijn carrière bij PSV eindigt normaal gesproken met een 4-1 nederlaag bij LASK Linz. © BSR Agency

Onrecht

De vorige technische staf passeerde hem daarin ogenschijnlijk terecht, maar daarbij werd Zoet als sportman en mens wel onrecht aangedaan. De goalie reageerde op het moment suprême heel teleurgesteld, maar waardig. Hij zou zijn club nooit of te nimmer in de steek hebben gelaten. Dat Zoet vorig jaar tegen Willem II niet op de bank mocht zitten, was misschien wel de meest onbegrijpelijke beslissing die Mark van Bommel in anderhalf jaar als trainer van PSV nam. Hij had in de ervaren Ruud Hesp ook geen secondant die hem voor deze miskleun kon behoeden. Er zijn daarna excuses aangeboden en de zaak is daarmee voor iedereen afgedaan. Het nogal knullige incident mag een bloeiperiode bij PSV zeker niet overschaduwen.

Paar miljoen

Zoet nam in overleg met PSV in januari de wijk naar FC Utrecht, waar hij zich weer enigszins herpakte. Nu wordt hem door de club een buitenlandse transfer gegund, waarbij PSV zich niet al te lastig zal opstellen. Als de club nog een paar miljoen voor hem zou kunnen krijgen, is het meegenomen. Is het wat minder, dan zal technisch manager John de Jong niet heel snel voor het door Zoet gewenste avontuur gaan liggen. Wat de keuze ook wordt (Spezia, Besiktas, Middlesbrough of een andere club), Zoet gaat gewoon de boeken in als een van de betere keepers in de historie van PSV.

Volledig scherm Jeroen Zoet in voorbereiding op zijn eerste seizoen bij PSV. Naast hem Stanislav Manolev. © PICS UNITED