Jeroen Zoet is bijna van nieuwbakken Serie A-club Spezia

PSV gaat waarschijnlijk zo'n anderhalve miljoen euro incasseren. In dat bedrag zijn wel een aantal bonussen opgenomen, waarop de Eindhovenaren moeten wachten. De overgang van Zoet is in goede harmonie gegaan. PSV had met hem afspraken gemaakt over een mogelijk vertrek en Zoet is erkentelijk dat de club zich daaraan houdt. Omgekeerd heeft ook Zoet zich altijd een betrouwbare partner van PSV getoond. In tijden dat hij goed in de markt lag, liet hij de Eindhovenaren nooit in de steek. Zoet kon in het verleden bijvoorbeeld een transfer naar de Premier League maken, maar de betreffende club kwam er met PSV niet uit.