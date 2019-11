Jeroen Zoet is totaal onnodig sportief vernederd

Jeroen Zoet stond tijdens Willem II-PSV zondagmiddag niet onder de lat. De keeper van PSV zat in de tweede helft van het duel in de spelersbus van zijn club, op een lege Tilburgse parkeerplaats. Een troostelozere aftocht voor de drievoudig eredivisiekampioen was nauwelijks denkbaar. Door het personeelsbeleid van de technische staf van PSV eindigde Zoet, een man met toch behoorlijke verdiensten voor PSV, zondagmiddag op een plek waar hij nooit had mogen eindigen.

Zoet kreeg vrijdag al te horen dat hij in Tilburg niet onder de lat zou staan en was enorm teleurgesteld. Lars Unnerstall kreeg de voorkeur. Hij begreep de beslissing gedeeltelijk, omdat hij een matige fase achter de rug had. Dat laatste gold voor meer PSV-spelers, maar zijn tien ploeggenoten die in het duel met LASK Linz op donderdag eveneens faalden, mochten blijven staan. De goalie gaf aan te willen vechten voor zijn plek en accepteerde zijn reservebeurt. PSV is zijn club en hij wilde het clubbelang nimmer schaden. Zoet verkeerde in de veronderstelling dat hij in Tilburg tweede goalie zou zijn en vond het normaal dat hij zich professioneel zou opstellen en als sportman zou terugvechten.

Camera's

Kort voor de warming up van Willem II-PSV kreeg Zoet te horen dat hij geen tweede, maar derde keeper was tijdens het duel met Willem II, zo stellen betrokkenen. PSV kan dat nog niet bevestigen. Daarnaast wilde trainer Mark van Bommel dat hij binnen zou blijven tijdens het duel, omdat anders alle camera's op hem gericht zouden zijn. Zoet voerde de opdracht van zijn coach uit, maar was verbijsterd over de situatie. Ineens was hij van eerste naar derde keeper gedegradeerd en hij mocht niet meer bij zijn ploeggenoten op de bank zijn. Na de rust, waarin hij zijn ploeggenoten nog aanmoedigde, is hij balend naar de bus van PSV gelopen. PSV had dat scenario kunnen en moeten voorkomen en iemand van de technische staf had zich op zijn minst kunnen bekommeren om de keeper.

Op het moment dat Fox Sports-reporter Toine van Peperstraten de huidige derde keeper van PSV in de bus ontdekte en dat na rust twitterde, kreeg de goalie via sociale media tal van verwijten over zich heen. Die kwamen er eigenlijk vooral op neer dat hij een onprofessionele slapkneus is. De werkelijkheid was dat Zoet slechts heeft gehandeld naar de opdracht van zijn trainer en er na rust voor koos om in de bus te gaan zitten. Daardoor is veel rumoer ontstaan, die er niet was geweest als Zoet gewoon op de bank had gezeten. Als Van Bommel niet wilde dat de camera's op hem gericht waren, had hij Zoet thuis moeten laten en niet aan de warming up moeten laten beginnen. De angst voor de camera's en de onbeheersbaarheid komt nu als een boemerang terug.