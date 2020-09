Jeroen Zoet nadert vertrek bij PSV: Spezia pakt door

Keeper Jeroen Zoet nadert een vertrek bij PSV. Het Italiaanse Spezia heeft zich inmiddels gemeld bij de Eindhovense club en wil de elfvoudig international snel vastleggen. Zelf moet hij nog wel persoonlijk rondkomen met de club uit La Spezia. Zoet is inmiddels in Italië om te praten over een overgang.

Zoet was afgelopen weekend nog met meerdere clubs in gesprek over een transfer. Er is een behoorlijke kans dat het Italiaanse Spezia zijn nieuwe werkgever wordt, maar van volledige overeenstemming tussen hem en de Italianen is zeker nog geen sprake. Zoet heeft nog meerdere alternatieven achter de hand, waaronder het Turkse Besiktas.

De 29-jarige Veendammer kan in Italië een meerjarig contract ondertekenen en een deal zal PSV naar verwachting ongeveer anderhalf miljoen euro opleveren. In dat bedrag is wel een aantal bonussen opgenomen, die de Eindhovense club pas op lange termijn incasseert. Zoet kan in Eindhoven wel per direct van de loonlijst als het doorgaat, wat PSV weer wat extra ruimte geeft in het salarishuis.

Geen grote problemen

Spezia heeft zich inmiddels dus gemeld bij PSV en een deal tussen de clubs lijkt geen grote problemen op te leveren, omdat PSV al een indicatie heeft afgegeven en Zoet niet veel in de weg wil leggen. PSV heeft de goalie in het kader van goed werkgeverschap eerder al beloofd om zich niet te hard op te stellen bij belangstelling van een buitenlandse club. In het verleden liep hij weleens een transfer mis omdat PSV hem aan zijn contract hield en na het teleurstellend verlopen 2019 wil de club dat er een faire oplossing komt voor de drievoudig landskampioen.

