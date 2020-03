Jeroen Zoet verschijnt op de radar bij Besiktas

PSV toont begrip voor besluit om duel met FC Emmen af te gelasten wegens corona-perikelen

17:42 PSV heeft begrip getoond voor de afgelasting van het thuisduel met FC Emmen van zaterdagavond. Op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaan de duels in het betaald voetbal in Brabant in ieder geval komend weekend van de kalender.