Jeroen Zoet vindt noodoplossing en wordt door PSV verhuurd aan FC Utrecht

Jeroen Zoet vertrekt na meer dan 250 officiële duels van PSV naar FC Utrecht. De keeper van PSV wil zijn kansen op EK-speeltijd levend houden en kiest voor een half seizoen op huurbasis in de Domstad. PSV werkt mee aan de transactie omdat Lars Unnerstall eerste keeper blijft in Eindhoven en Robbin Ruiter tweede goalie is.