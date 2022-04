Joey Veerman geeft richting drie beslissende dagen vaart én rendement aan PSV

NABESCHOUWING Jordan Teze bezorgt PSV met zijn eerste goal een gedeeld record: ‘Ik ben een beetje geplaagd’

PSV won zondagmiddag mede dankzij een goal van Jordan Teze van RKC (2-0). De verdediger speelde als rechtsbank en ramde een bal knap binnen, bij een kans die hij na een goede loopactie had afgedwongen. Het was pas zijn eerste goal voor PSV 1, in zijn 91ste wedstrijd voor de club. Wel had Teze eerder bij Jong PSV doelpunten gemaakt.

10 april