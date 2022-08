Joey Veerman vindt dat PSV de Champions League verdiende: ‘Niet fair dat Rangers door is’

Met een gezicht als een oorwurm blikte Veerman terug op de 0-1 nederlaag tegen Rangers. In een duel waarin PSV zelf vooral ook teleurstelde, vroeg de interviewer van RTL of het wel eerlijk was dat Rangers nu Champions League gaat spelen en PSV is veroordeeld tot de Europa League? ,,Ik denk niet dat het fair is dat zij doorgaan, zij hebben hier niet één kans gecreëerd. Ja, vooruit, ze schieten één keer op de lat. Maar die goal durf ik geen kans te noemen.”

Met ‘die goal’ doelt Veerman op de 0-1 van Rangers na 60 minuten. Walter Benítez passte op André Ramalho, die vreselijk de mist in ging en balverlies leed aan Malik Tilman, die het overzicht behield en Antonio Colak op maat bediende. Veerman baalde als een stekker, maar heeft niet lopen vloeken tegen zijn Braziliaanse teamgenoot. ,,Ik denk niet dat dat veel helpt nog. Wij hebben twee goede kansen gehad en niet gescoord, dat is niet goed”, zei hij.

Quote Ik heb vorige week al aangeven dat ik een nummer 8 ben, maar ik speel waar ik word opgesteld. Ik doe altijd mijn best, maar speel het liefst op 8 Joey Veerman

Favoriete positie

Verder ging het ook nog over de positie van Veerman, die het liefst op nummer 8 speelt, maar in het tweeluik met de Schotten op 10 stond gepositioneerd, met Érick Gutiérrez en Ibrahim Sangaré in zijn rug. ,,Ik heb vorige week al aangeven dat ik een nummer 8 ben, maar ik speel waar ik word opgesteld. Ik doe altijd mijn best, maar speel het liefst op 8. Misschien had ik op die plek iets meer kunnen doen, ik heb in fases geprobeerd om mezelf terug te laten zakken, maar soms was het iets te druk. Ach, we moeten onszelf vooral verwijten dat we hier niet scoren.”

En inderdaad, PSV maakte zelf ook te weinig aanspraak op de overwinning tegen Rangers. Alleen in de fase voor rust hadden de Eindhovenaren een overwicht, in de tweede helft lukte het - ook al omdat captain Luuk de Jong geblesseerd afhaakte - niet om een vuist te maken. Veerman zag ook dat het wegvallen van de spits het er niet per se makkelijker op maakte. ,,Klopt, dat zit dan ook niet mee”, stelde Veerman in de catacomben. De frustratie spatte van het gezicht van de Volendammer, die maar wat graag in de Champions League had willen voetballen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Joey Veerman stond tegen Rangers FC als nummer 10 opgesteld, maar zei na afloop dat hij het liefst op 8 speelt. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Moeite

Tegen AS Monaco was hij met een doelpunt in de heen- en terugwedstrijd ook een belangrijke schakel voor PSV, maar tegen Rangers had Veerman moeite om zijn stempel te drukken. Óók hij kon zich woensdagavond niet aan de malaise onttrekken en leed onder meer een aantal keren onnodig balverlies. En dus zijn Veerman en zijn ploeggenoten veroordeeld tot de Europa League, een competitie waarin de middenvelder nog niet speelde. Hij kwam vorig seizoen pas in de winterstop naar PSV en speelde nog vijf duels in de Conference League. Nu had het de Champions League moeten worden. Maar dat werd het dus niet. Tot afgrijzen van de balende middenvelder.