Johan Bakayoko schiet met scherp en helpt Jong PSV aan de punten tegen FC Eindhoven

Leven in de brouwerij

Na rust kwam er leven in de brouwerij op het moment dat Bakayoko in het veld kwam. Hij zorgde met twee onhoudbare schoten van afstand voor de 0-2 en wist de dit seizoen zo sterk keepende Nigel Bertrams te verschalken. Het waren al de 15de en 16de goal van Bakayoko in dit seizoen. Even later viel ook de 0-3, waarbij Seelt als gezegd het laatste zetje gaf. FC Eindhoven schakelde daarna door op opportunisme en wist via Joey Sleegers nog dichterbij te komen. Zijn 1-3 was echter niet genoeg om nog een punt of meer aan de wedstrijd over te houden.