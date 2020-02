John de Jong blijft aan als technisch manager van PSV

Podcast #PSVpraat met @Garrincha | ‘Kans groot dat nieuwe trainer PSV buitenlan­der is’

9:10 In aflevering zes van de podcast #PSVpraat zoomen PSV-watchers Rik Elfrink en Chris Ottens in op de trainersvacature bij de Eindhovenaren. PSV-Twitteraar Garrincha verwoordt het gevoel dat onder de fans leeft. ,,Als PSV-supporter ben je toch gewend dat er redelijk wat wedstrijden zijn die sowieso gewonnen worden. Momenteel is daar geen sprake van.”