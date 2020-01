John de Jong hamert op evenwicht in nieuw te vormen PSV-staf

Van trainers wordt vaak gezegd dat ze grijze haren krijgen als het slecht gaat bij hun club. Hoe is dat bij een technisch manager? Voetbalbaas John de Jong van PSV begrijpt de vraag. ,,Ik had al een paar grijze haren en dat zullen er niet minder zijn geworden. We zijn dag en nacht bezig geweest om het tij bij de club te keren en persoonlijk heb ik soms weleens moeite om dingen los te laten. In oktober heb ik werkelijk geen seconde gedacht dat wij de serie zouden gaan neerzetten die we hebben neergezet.”