John de Jong sluit vertrek bij PSV niet uit: ‘Het gaat om de club’

Aanstaand PS­V-links­back Rodríguez hield vooral door interlands wedstrijd­rit­me

30 januari Ricardo Rodríguez is donderdagmorgen op het vliegtuig gestapt naar Eindhoven, waar hij na het voltooien van een medische keuring een huurcontract voor een half seizoen bij PSV gaat tekenen. De linksback is in de middag in het Philips Stadion en kan dan vrijdag aansluiten bij de selectie van trainer Ernest Faber, die zich voorbereidt op Ajax-uit.