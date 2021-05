John de Jong speurt deze zomer voor elke linie naar versterkingen bij PSV: ‘Het wordt een uitdagende periode’

Technisch manager John de Jong van PSV blikt in een uitgebreid interview terug op het afgelopen seizoen en biedt een inkijkje in de plannen van PSV in de zomer. ,,We weten precies wie we in huis halen. Dat is ook mijn vak.”

PSV is tweede geworden en overwinterde weer in Europa, maar pakte tegelijkertijd geen prijs. Hoe kwalificeert u het seizoen?

,,Vooropgesteld, de ambitie van PSV is altijd om prijzen te winnen en succesvol te zijn. Dat is dit seizoen nog niet gelukt, maar we komen van behoorlijk ver. Overwintering in Europa voor het eerst sinds vijf jaar is positief, al doet de uitschakeling tegen Olympiakos nog steeds pijn.”

,,Ik denk dat we een positieve lijn te pakken hebben, na een intens seizoen met een lange aanloop en soms een opgepropt programma. Corona had ook op de fitheid van onze spelers, de transfermarkt en het wedstrijdschema veel invloed.”

De Europese route na de tweede plek is nog best een onzekere, toch?

,,Klopt. Het is heel belangrijk dat Manchester United de Europa League wint. Als dat gebeurt, starten we in de derde voorronde van de Champions League en zitten we minstens in de groepsfase van de Europa League. Ik ga de finale tussen Villarreal en Manchester United best met een beetje spanning bekijken.

Volledig scherm John de Jong presenteert Eran Zahavi in september vorig jaar, in het Philips Stadion. © EPA

Waar is het in de titelrace in uw ogen misgegaan?

,,Wij hebben de ambitie om altijd voor de titel te strijden en doen het met minder financiële middelen dan Ajax. Maar dat we op voorhand dachten dat we maximaal tweede konden worden, is zeker niet zo. Dit seizoen hebben we in topwedstrijden te veel laten liggen. De opbrengst van zes duels was drie gelijke spelen. Na het midden van het seizoen is de achterstand te snel opgelopen en dat hoort niet bij PSV.”

Quote Je zoekt naar de ideale balans van leider­schap, mentali­teit en talent John de Jong , PSV

Waren de verwachtingen niet te hooggespannen?

,,Dat is bij grote wisselingen altijd zo en dat is niet erg. We hebben over het geheel genomen denk ik een behoorlijk niveau gehaald, hoewel we geen prijzen wonnen. Ik zie zeker perspectief omdat we nu wat meer ruimte krijgen om te trainen en we ook niet op nul hoeven te beginnen. We hoeven minder te wennen aan elkaar.”

Wat wilt u in uw groep veranderen?

,,Ik denk dat je altijd zoekt naar de ideale balans van leiderschap, mentaliteit en talent. Daarbij is het mooi om te zien hoe Marco van Ginkel is teruggekomen en dat hij het niveau aankan. We weten uit welk traject hij komt en ik ben blij om te zien dat het zo goed met hem gaat.”

,,Als je het hebt over leiderschap en karakter, is hij wel een voorbeeld. Door die laatste week met drie wedstrijden in acht dagen heeft iedereen nu wel het gevoel dat hij de belasting aankan. Het is denk ik heel logisch dat we met hem over een contract in gesprek gaan.”

Volledig scherm John de Jong en Adrian Fein, nog maar zeven maanden geleden. De Eindhovense club neemt na een huurseizoen afscheid van de Bayern-speler. © PSV

Dat is toch appeltje-eitje?

,,Dit ligt ook aan de financiële voorwaarden natuurlijk. We hebben gewacht tot het moment dat hij transfervrij zou worden of niet. Chelsea had tot 15 mei de kans om een optie te lichten en dat is bij ons weten niet gebeurd. Marco lijkt heel tevreden en wil ook graag door. Ik ga ervan uit dat we tot elkaar komen, maar je weet dat nooit helemaal zeker van tevoren.”

Zijn er bij u zorgen over Noni Madueke en de relatie met Roger Schmidt?

,,Ach, met elke speler is er wel eens iets. Het is een speler die zich juist zeer goed ontwikkeld heeft. Hij is net negentien geworden, heeft veel wedstrijden gespeeld en veel rendement gehad. Noni is een fantastische jongen en speler met veel potentie, die wij hier volgend jaar willen zien schitteren. Dat staat voor mij vast en voor de trainer ook.”

,,Als er al wat ruis was, ben ik ervoor om die van de lijn te halen. Voor zijn blessure stond hij drie keer in de basis en daarna was hij er even uit. De laatste periode heeft hij niet alles gespeeld. Ik heb dan niet zoveel problemen met een mondige jeugdspeler. Je mag best weleens teleurstelling tonen en het niet eens zijn met wat er gebeurt, maar uiteindelijk moet een trainer ook keuzes maken.”

Wat doet u in zo'n situatie?

,,Ik heb altijd met zaakwaarnemers en soms de ouders contact. Ik zie elke dag wat hier gebeurt en hoe de spelers werken. Daarbij probeer ik goed te verbinden en het maximale uit iedereen te halen. We hebben wel 35 contractspelers waar we heel veel tijd en energie instoppen en die je ook maximaal wilt ontwikkelen. Er kunnen er alleen maar elf spelen, dus er zijn altijd teleurstellingen.”

Volledig scherm John de Jong lichtte eind januari in Emmen de plannen van PSV in de winter toe. © Pro Shots / Niels Boersema

Die teleurstellingen waren er ook voor Mohamed Ihattaren. Geeft u het op met hem?

,,Ik geef niks op. Dat doe ik pas als hij een ontbindingscontract heeft getekend en hier niet meer zou zijn. Bij elke jeugdspeler hoop je dat hij het maximale uit zijn carrière gaat halen. Mohamed kent nu wat hobbels, maar we blijven hem helpen om door te breken. Ik heb de hoop niet opgegeven.”

Quote Ze willen allebei dolgraag, dat zit er echt in John de Jong , PSV

Gaat hij weg?

,,Er zijn nu even geen contractgesprekken en het is goed dat iedereen even rust pakt en gaat reflecteren. De transferperiode sluit op 1 september en er kan nog heel veel gebeuren. Als hij hier nog is op die datum en niet heeft verlengd, kan er ook nog van alles. De kans op een vertrek is aanwezig, daar hoeven we niet omheen te draaien. We zitten in een situatie waarin hij nog een eenjarig contract heeft en waarin alles open is.”

Is Roger Schmidt lenig genoeg om goed te schakelen met jeugdspelers?

,,Spelers als Cody Gakpo, Donyell Malen en Jordan Teze waren op hun negentiende nog niet zo ver als nu Noni Madueke en Mohamed Ihattaren. De laatste jaren willen spelers steeds sneller door, door, door. Mohamed en Noni speelden dit seizoen ondertussen gewoon meer dan dertig wedstrijden en het grote talent waarvan je denkt dat het erin zit, moet er daarnaast nog wel even uitkomen.”

,,Ze willen allebei dolgraag, dat zit er echt wel in. Maar tijden zijn veranderd en er wordt steeds meer op je gelet. Dat maakt hun en ook mijn taken niet altijd eenvoudig, omdat je steeds vaker moet reageren.”

Volledig scherm John de Jong eerder dit seizoen met Yvon Mvogo, die ook komend seizoen bij PSV lijkt te keepen. © PSV

U zou wat meer ervaring aan de groep willen toevoegen. André Ramalho van Red Bull Salzburg is genoemd als optie....

,,Ik ken hem, maar wij hebben geen handtekening van hem. De ervaring, het leiderschap en de mentaliteit hoeft niet van een speler te komen, maar een groepje zou dat ook kunnen. We hebben met Mario Götze, Philipp Max en Eran Zahavi ook al spelers met veel routine in huis.”

,,Zelfs voor Max was het dit seizoen soms nog wennen, omdat hij nu pas voor het eerst de stap naar het buitenland heeft gezet. We hebben gewoon een aantal ervaren spelers nodig om straks een goede kans te maken in de Champions League-voorrondes.”

Roger Schmidt werkte al met Ramalho?

,,Los van de vraag of hij al dan niet in beeld is, is dat prima. We kunnen elkaars netwerk benutten en ik zie het totaal niet als probleem als spelers ons beter kunnen maken. Dat is juist heel goed voor de club. Wij volgen spelers soms al bijna tien jaar of nog langer en weten precies wie we in huis halen. Dat is ook mijn vak.”

Hoe is het spanningsveld met de trainer?

,,Gezond en goed. Maandag gaan Toon Gerbrands (algemeen directeur van PSV, red.) en ik naar hem toe en bespreken we de plannen voor komend seizoen. We willen meer bereiken dan we dit jaar gepresteerd hebben, dat moge duidelijk zijn.”

Volledig scherm John de Jong en Toon Gerbrands, afgelopen zomer op trainingscomplex De Herdgang van PSV. © ANP

U reist zelf veel minder dan voorheen. Is het daardoor lastiger om bij wijze van spreken een nieuwe Santiago Arias te vinden?

,,De coronatijd maakt ook het scouten niet makkelijker. We hebben anderhalf jaar weinig tot niet gereisd en dat gaat de transfermarkt echt veranderen denk ik. Je wilt spelers toch live aan het werk zien voor ze komen. Ik ben heel benieuwd wat dat allemaal gaat betekenen voor het transferbeleid van clubs.”

Hoe lastig wordt de voorbereiding op het komende seizoen?

,,Het wordt een uitdagende periode. We hebben wel een idee hoe de door ons verhuurde spelers in de markt liggen en misschien ontploft er nog een speler van ons op het EK. Verder is het soms moeilijk te voorspellen. Bruma en Ritsu Doan hebben geen slecht seizoen gehad en bij hen kan het nog alle kanten op.”

Quote We kunnen de komende periode slagvaardi­ger zijn John de Jong , PSV

,,Ook Derrick Luckassen heeft bijna alles gespeeld bij Kasimpasa. Het kan misschien zijn dat we met deze club nog in onderhandeling komen. Michal Sadílek heeft het goed gedaan bij Slovan Liberec.”

,,Het enige wat we nu zeker weten is dat er bij de laatste twee spelers geen koopopties in het contract zitten. Als er voor al deze spelers geen andere optie is, trainen ze bij de start van de voorbereiding in principe gewoon mee.”

Geldt dat ook voor de door PSV zelf gehuurde Adrian Fein?

,,We hadden iets meer gehoopt en verwacht van zijn ontwikkeling hier. Dat is om meerdere redenen niet gelukt. We hebben al besloten om de koopoptie in zijn contract niet te lichten, maar dat wil niet zeggen dat hij misschien niet nog in beeld kan komen.”

Kunt u straks eenvoudiger zaken doen door de aangekondigde kapitaalinjectie bij PSV?

,,Daardoor kunnen we slagvaardiger zijn, maar iedereen moet natuurlijk wel in ogenschouw nemen dat we uit de coronacrisis komen. Het kan zijn dat we - zoals met de transfer van Joël Drommel is gebeurd - sneller zaken doen.”

,,In het verleden moesten we misschien eerst verkopen om de druk eraf te halen, maar nu is er ruimte om dat soort dingen eerder te doen. We blijven dat zorgvuldig doen en hopen goede stappen te zetten ten opzichte van concurrenten.”

Volledig scherm John de Jong presenteert Ibrahim Sangaré in het Philips Stadion. © ANP

Kunt u eind juli de selectie al compleet hebben?

,,Dat is niet realistisch en die groep zal ook niet helemaal dezelfde zijn als straks in september. Door de coronacrisis en het EK komt de transfermarkt naar verwachting pas laat op gang. Grote clubs gaan wachten en laat investeren, dat werkt door in de markt.”

,,Het maakt het moeilijk om alles eind juli al klaar te hebben. We moeten goed inspelen op onze eigen inschattingen ten aanzien van spelers die vertrekken. Dat kan soms per dag veranderen. Een goede mix van voetbalculturen kan in een groep ook iets goeds teweeg brengen.”

Quote Ons wedstrijd­sche­ma maakt alles wat complex in de zomer John de Jong, PSV

Is Davy Pröpper al binnen?

,,Nee. En zeker niet voor de bedragen die ik lees in de media (tien miljoen euro, red.). Het zou onzorgvuldig zijn van ons om dat uit te geven.”

Wat gebeurt er met Érick Gutiérrez?

,,Zijn status is dat hij gaat revalideren voor twee toernooien met Mexico. Hij zal hier niet bij de start van de voorbereiding zijn, vermoed ik. Er zijn meerdere spelers die die periode nog niet binnen zijn en dat maakt de voorbereiding extra moeilijk.”

Wilt u langer door met Ryan Thomas en Mauro Júnior?

,,We moeten in algemene zin goed kijken naar spelers waarvan het contract volgend jaar afloopt.”

Wilt u in elke linie versterkingen?

,,Daar kijken we wel naar. Ons wedstrijdschema maakt alles wat complex in deze zomer, maar daarover zeuren we niet. Dan hadden we maar kampioen moeten worden.”

Volledig scherm De ogen zijn bij PSV de komende maanden gericht op technisch manager John de Jong. © ANP