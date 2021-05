John de Jong tot 2024 technisch manager bij PSV, Vennegoor wordt zijn nieuwe rechterhand

Armindo Bruma krijgt de smaak te pakken en kan PSV alsnog miljoenen opleveren: ‘Er is volop interesse’

26 april Armindo Bruma is in Griekenland op stoom gekomen bij Olympiakos en de door PSV verhuurde Portugees speelt zich daarmee in de kijker. Afgelopen weekend scoorde de 26-jarige aanvaller twee keer in het duel met AEK Athene, waardoor zijn seizoenstotaal voor de Griekse kampioen inmiddels op zeven is gekomen.