Jong PSV dankzij eerste goal van jonge spits Van Duiven (17) naar eerste zege van het seizoen

Luuk de Jong piepte en kraakte, maar helpt PSV toch langs AS Monaco: ‘Óók hier ben ik voor teruggeko­men’

Hij had kramp in zijn hamstring, kon nog amper lopen, maar toch perste Luuk de Jong er met een uiterste krachtinspanning nog de winnende treffer (3-2) tegen AS Monaco uit. En dus houdt PSV de Champions League-miljoenen in het vizier. ,,Hier ben ik voor teruggekomen”, glunderde De Jong.

9 augustus