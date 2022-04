Jong PSV haalt ondanks overwicht een nat pak bij Jong AZ

‘Vertrouwde’ Ierse zanger komt naar Rotterdam om PS­V-supporters op te warmen voor bekerfina­le

Stephen Cooper heeft in Kopenhagen nogal wat losgemaakt bij de PSV-aanhang. Zijn liedjes zijn zelfs zó in de smaak gevallen dat de Ier op 17 april naar Nederland komt om de PSV-supporters op te warmen voor de bekerfinale tegen Ajax in de Kuip. Met hetzelfde resultaat als in Denemarken?

29 maart