Jong PSV is in Oss al snel het haasje na rood voor Vos

Hedwiges Maduro geeft antwoord op aanbieding van PSV en slaat aanbod af

Het is PSV niet gelukt om Hedwiges Maduro los te weken bij Almere City FC. De 37-jarige trainer en analist had een aanbod om trainer te worden op trainingscomplex De Herdgang en bij Jong PSV als assistent-coach aan de slag te gaan. Hij heeft PSV inmiddels laten weten daar niet op in te gaan.

5 april