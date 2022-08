Jong PSV is in Zwolle wel dapper, maar niet doortastend en alert genoeg

Van Nistel­rooij voelde de uitschake­ling van PSV tot in zijn botten: ‘Maar nu weer zin in de loting en spelen tegen Excelsior’

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV voelde de uitschakeling in de Champions League van zijn club van woensdagavond tot in zijn botten, zei de trainer vrijdag in de persconferentie voorafgaand aan de eredivisiewedstrijd tegen Excelsior van zondagmiddag. ,,Het was een geweldige kans voor ons, absoluut. We waren er klaar voor, als club, supporters, spelers. Dit was de avond waarop het moest gebeuren. Als het dan niet gebeurt, is de teleurstelling heel groot. De nacht is dan slecht, de dag erna moeilijk tot in de botten aan toe.”

