Jong PSV verliest in Amsterdam, maar heeft Oppegard terug in de ploeg

ANALYSE Het is een ratjetoe bij PSV, in een fase waarin de ploeg uitgeleerd had moeten zijn

PSV heeft alle kansen om van dit seizoen nog iets te maken, maar het is voor de buitenwacht steeds moeilijker om erin te blijven geloven dat die verzilverd worden. Trainer Roger Schmidt komt met zijn team in een fase waarin de druk almaar verder toeneemt. Na de verloren wedstrijd tegen AZ zei hij onder meer dat zijn ploeg moet leren van de gemaakte fouten, maar die fase had PSV al voorbij moeten zijn om de eigen doelen dit seizoen waar te maken.

6 februari