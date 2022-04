Jong PSV voorkomt donker scenario in Den Haag en neemt een punt mee

ANALYSE Overzicht: PSV'ers kenden in totaal meer dan vijftig blessurepe­ri­o­des in de laatste twee seizoenen

Je moet ze in Eindhoven bijna met een lampje zoeken, PSV-spelers die de afgelopen twee seizoenen niet te maken kregen met lichte of zware fysieke problemen. In een lang seizoen waarin de club al 51 wedstrijden speelde, is het niet onlogisch dat er op dit vlak meer gebeurt dan bij een gemiddelde eredivisieclub. Toch roept de situatie bij PSV ook vragen op.

13 april