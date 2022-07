Jonge Brit moet PSV comfort geven bij race tegen de klok in de laatste lijn

PSV moet over twee weken klaar zijn voor de start van het seizoen en had de afgelopen weken flinke zorgen in de achterste linie. De blessures van Mauro Júnior en André Ramalho waren een tegenvaller en vorige week was ook Armando Obsipo er even uit. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat de eerder al vier keer verhuurde Derrick Luckassen in Eindhoven weer vol meedraait.