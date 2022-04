Jordan Teze bezorgt PSV met zijn eerste goal een gedeeld record: ‘Ik ben een beetje geplaagd’

PSV licht optie op Michal Sadílek, gesprekken over zijn toekomst in aantocht

PSV heeft recent de eenzijdige optie in het contract van Michal Sadílek (22) gelicht. Daardoor staat de Tsjech in Eindhoven tot medio 2023 onder contract. PSV doet dat onder meer om zijn transferrechten veilig te stellen. Sadílek is sinds 2015 grotendeels in Eindhoven opgeleid en vertegenwoordigt na goede seizoenen bij Slovan Liberec en nu FC Twente een behoorlijke waarde.

31 maart