Jordy de Wijs: Brabants beton aan de Maas

Elke ochtend stap ik vanuit Eindhoven om half zeven in de auto om de files voor te zijn. Ik ben hier rond achten op het stadion", zegt hij in de bestuurskamer van de Rotterdammers. De andere ruimtes zijn bezet, dus de receptioniste in het Van Donge en De Roo-stadion stelt voor om het interview daar maar te doen.

Pragmatiek

Het kan allemaal, bij Excelsior. Een club waar pragmatiek, normaal doen en elkaar gewoon de waarheid vertellen hand in hand gaan. Een club ook waar iedereen even belangrijk is en de enige overlevingskans in de eredivisie is gebaseerd op een sterke collectieve gedachte. De vijftiende plek aan de eindstreep is het hoofddoel en iedere plaats hoger is gezien de beschikbare middelen misschien wel net zo knap als een titel voor een topclub. ,,Als we hier lunchen, eten ook de schoonmakers een hapje mee en praten we samen over het voetbal van het afgelopen weekend", zegt De Wijs.

Volledig scherm Jordy de Wijs kwam voor PSV al uit in de Champions League, eredivisie, het bekertoernooi en de eerste divisie. © pro shots

Omcirkeld

Zondag komt PSV op bezoek op het terrein waar hij zijn tweede huurperiode afwerkt. De kans is groot dat hij niet kan spelen in het duel dat hij in augustus direct had omcirkeld. ,,Ongelooflijk zonde. Ik had de afgelopen wedstrijd veel last van mijn knie en via een mri-scan horen we deze week wat er aan de hand is. Als het tegen zit, lig ik er een paar wedstrijden en misschien wel tot de winterstop uit. Enorm vervelend, want het gaat net zo lekker."

