Jorrit Hendrix schrijft geschiedenis in jubileumwedstrijd tegen Ajax

Arena-kampioen PSV is Ajax duidelijk de baas bij de recente statistieken

11:11 PSV reed de afgelopen 21 jaar meestentijds met een gelukzalig gevoel weg uit de Amsterdam Arena. Sinds de Amsterdam Arena in 1996 is geopend, heeft PSV opvallend goede statistieken in de duels met Ajax. Daarvoor was Ajax veel vaker de bovenliggende partij in eigen huis.