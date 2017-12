Jubilaris Hendrix aast op snelle revanche: 'Toen pikten we het ook goed op'

Zijn honderdste eredivisieduel voor PSV werd er eentje om snel te vergeten. PSV-middenvelder Jorrit Hendrix (22) liep na de zeperd tegen Ajax dan ook met de pest in zijn lijf door de catacomben van de Arena. ,,We hebben ons af laten bluffen."

Met een opstootje met Lasse Schöne stookte Jorrit Hendrix namens PSV het vuurtje op in Amsterdam. Dat was volgens hem nodig ook, want PSV had het lastig en stond van begin af aan onder druk. ,,Ajax ging er vol op, met het publiek erachter. Daar moet je hetzelfde tegenover brengen. Ik probeerde het team op sleeptouw te nemen, helaas leverde het geen punten op", zei Hendrix, die een gele kaart van arbiter Kevin Blom kreeg na het ruzietje met Schöne. Niet veel later ontsnapte hij aan een tweede gele kaart na een overtreding op Ajax-uitblinker David Neres.

Hendrix is dit seizoen stilletjes uitgegroeid tot een vaste waarde bij PSV en begon tot dusverre alle wedstrijden in de basis. Opmerkelijk genoeg heeft de linkspoot ook de meeste assists (4) op zijn naam bij PSV. In de Arena speelde hij voor de verandering met Derrick Luckassen als een defensief blok op het middenveld. Het duo was verantwoordelijk voor de mandekking van Donny van de Beek en Hakim Ziyech. Of Hendrix die tactiek begreep? ,,Ja, het was zeker geen foute keuze. Er lagen ook aardig wat ruimtes op het middenveld, maar die hebben we niet benut. Want als we de bal hadden, waren we hem veel te snel weer kwijt", stelde Hendrix.

Quote Er lagen ook aardig wat ruimtes op het middenveld, maar die hebben we niet benut. Jorrit Hendrix

Afgetroefd

Volgens de linkspoot was er een duidelijke reden waarom hij en zijn teamgenoten werden afgetroefd door Ajax. ,,We hebben veel te weinig gebracht, ons af laten bluffen. Dat weten we ook met z'n allen, Ajax heeft hier terecht gewonnen. Klaar."