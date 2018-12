Karim en Omar Rekik beulen in Berlijn: ‘PSV ga je als club pas écht waarderen als je er niet meer speelt’

analyse Jonge PSV’ers hebben hun grenzen snel verlegd

13 december De groot­ste criticaster zal bij de internationale prestaties van PSV in dit seizoen louter wijzen op de eindstand in de groep. Twee punten en afgetekend vierde na zes duels in de Champions League-groepsfase: PSV heeft geen moment uitzicht gehad op overwintering in Europa. Een realist zal wijzen op de scheve internationale verhoudingen in het topvoetbal. De optimist constateert dat PSV in geen enkel duel kansloos was. Bovendien kan de club na plaatsing voor het hoofdtoernooi een kleine 40 miljoen euro bijschrijven.