Karim Rekik kijkt uit naar de clash tussen oude bekenden Feyenoord en Olympique Marseille: ‘Maar in Nederland is PSV mijn club geworden’

Voor PSV blijft er na de winst in Leeuwarden nog één route over om toch nog kampioen te worden

PSV won zaterdagavond in Leeuwarden van Cambuur, maar zag ook concurrent Ajax op dezelfde avond in de slotfase winnen in Nijmegen. De Eindhovenaren zijn in speelronde dertig dus niets opgeschoten met hun kampioensplannen, maar hoeven nog geen slagroomgebak naar Amsterdam te sturen. Er blijft een route over waardoor de kampioensschaal alsnog naar Eindhoven kan, al lijkt het op dit moment een vrijwel onzichtbaar zijpadje op een brede snelweg.

24 april