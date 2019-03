Kenneth Paal levert PSV nog fraai bedrag op

Maspalomas

Paal gold met Steven Bergwijn lang als een groot talent bij PSV. In augustus 2014 trainde het duo voor het eerst mee bij het eerste elftal en vier maanden later mochten ze allebei mee op trainingskamp met de A-selectie, toen naar Maspalomas (Spanje). Uiteindelijk wist Bergwijn definitief door te stoten en strandde de oorspronkelijk als middenvelder opgeleide Paal vorig seizoen na een wedstrijd in Heerenveen. Hij had kortstondig een basisplek als linksback, maar verdween na een nederlaag uit de ploeg. In totaal kwam hij zes keer in actie voor PSV 1 en liefst 88 keer voor Jong PSV. Daarmee hoort hij bij de spelers die het vaakst voor het Eindhovense beloftenteam in actie kwamen, samen met onder anderen Bram van Vlerken (nu Almere City FC), zijn ploeggenoot Clint Leemans en Menno Koch (NAC).