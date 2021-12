Kerstkampioen worden is het volgende doel van PSV, al is ook dat maar een papieren prijsje

Is PSV nu herfstkampioen, omdat de ploeg bovenaan staat op het moment dat het keerpunt in de eredivisie is bereikt? Roger Schmidt vond zondagavond van wel, zonder er ook maar enig belang aan te hechten. ,,We zijn zeker herfstkampioen en donderdag willen we kerstkampioen worden, dat is het volgende doel”, zei hij met een glimlach. Voor het ingaan van de winterstop speelt PSV nog een thuisduel met Go Ahead Eagles, waarin PSV de bescheiden voorsprong op Ajax (één punt) wil behouden.