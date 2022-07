Kersverse PSV-aanvoerder De Jong is kritisch na draai om de oren in Duitsland: ‘Moeten nog veel verbeteren’

Natuurlijk was Luuk de Jong (31) ziek van de 4-0 nederlaag van PSV tegen Arminia Bielefeld. Dat paste niet in het beeld van het trainingskamp dat de tot aanvoerder benoemde aanvalsleider deze week in Mariënfeld had. ,,Het niveau is juist hoog, zo'n nederlaag doet dan ook pijn”, zei De Jong.

De Jong noemt de aanvoerdersband ‘een hele eer’. ,,De trainer riep me deze week bij zich en zei: ‘Jij bent mijn eerste captain.’ Ik denk dat ik ook wil uitstralen dat ik een leider ben en dat ook kan. Al hebben Cody en Marco het vorig seizoen ook goed gedaan. Er is ook niet één captain, we hebben elkaar als team sowieso hard nodig.”

De spits is in de drie jaar dat hij weg is, ook weinig veranderd. Eerder was hij al een leider in Eindhoven, eentje ook die aanvoer nodig heeft van zijn teamgenoten. En juist dat ontbrak zaterdag tegen Arminia Bielefeld, De Jong kreeg geen enkele voorzet. ,,Een voorzet zou fijn zijn, ja”, grapte hij. ,,Dat weten de jongens ook donders goed, we moeten nog veel verbeteren, maar hebben nu nog drie weken richting de voorronde van de Champions League.”

Stappen gezet

En drie weken is volgens de captain ‘best lang.’ Hij keek ook verder dan puur het resultaat tegen de ploeg uit de Tweede Bundesliga: ,,Het gaat er vooral ook om dat we fit worden, ik heb nu 45 minuten in de benen en de rest heeft ook weer stappen gezet. We moeten hier van leren, we waren veel te slordig aan de bal en dat wordt tegen zo'n ploeg dodelijk afgestraft. Het is goed dat het nu gebeurt, dit moeten we meenemen en goed analyseren.”