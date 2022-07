Ki-Jana Hoever wil bij PSV de stap van talent naar topper zetten: ‘Richt me volledig op de positie van rechtsback’

VERTREK Het belangrijk­ste dat Mario Götze PSV nalaat, is dat onhaalbaar niet altijd onhaalbaar hoeft te zijn

Hou in voetbal altijd geloof in datgene wat onmogelijk wordt geacht, ook buiten de lijnen. Vooral dat is wat Mario Götze nalaat aan PSV. Als voetballer bracht hij finesse aan de bal, intelligentie en loopvermogen fraai samen. Het resulteerde in bekerwinst, maar niet in structurele successen.

