Koeman over Bergwijn: 'Als Jong Oranje niet speelde, had ik hem geselecteerd'

Dat stelde Koeman maandagmiddag op de persconferentie in Zeist. De voormalig speler en trainer van PSV zei het logisch te vinden dat zijn keuze voor gefronste wenkbrauwen heeft gezorgd. ,,Dat had ik ook gedaan als ik niet wist waarom. En ik weet waarom. Ik heb daar ook over gebeld met Bergwijn en Van Bommel."

Bergwijn verkeert bij PSV in blakende vorm en scoorde dit seizoen drie keer in de eerste vier competitieduels. Ook in Europees verband was de aanvaller trefzeker door in het thuisduel met BATE Borisov de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. ,,Maar ik heb Bergwijn niet geselecteerd vanwege het feit dat Jong Oranje donderdag een heel belangrijke wedstrijd tegen Engeland speelt", zo legde Koeman zijn keuze uit. ,,Als die er niet was? Dan had ik hem geselecteerd, ja. In plaats van Kluivert? Dat zeg ik niet."