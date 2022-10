Korte rentree Van de Blaak enige lichtpuntje voor Jong PSV tegen Telstar

Gakpo krikt zijn marktwaar­de alleen maar verder op: PSV'er staat in heel bijzonder rijtje

Cody Gakpo en Erling Haaland zijn op dit moment qua rendement de best scorende spelers in de competities in de top-7 van Europa. De PSV'er heeft dit seizoen in officiële wedstrijden 12 goals en 10 assists op zijn naam gebracht. Haaland maakte er bij Manchester City zelf 19 en gaf 3 keer de beslissende aanzet.

7 oktober