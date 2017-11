'Kritische commentaren op PSV zijn volledig terecht'

Bijna niemand gaf voor de start van de competitie een stuiver voor de kansen van dit PSV op de landstitel. Het debacle van Osijek, een rommelige transferperiode en het vertrek van topspelers als Andrés Guardado, Héctor Moreno, Jetro Willems en Davy Pröpper deed de verwachtingen in Eindhoven dalen tot het nulpunt. Hoe kon deze ploeg met Daniel Schwaab, Nicolas Isimat-Mirin, Joshua Brenet, Luuk de Jong en Jürgen Locadia als basisspelers in vredesnaam mee gaan doen om de titel?

Volledig scherm Phillip Cocu bleef in juli en het begin van augustus rustig, toen het totaal niet liep bij PSV. © ANP Pro Shots

Zonder mokken

Ondanks het mislukken van een aantal voorgenomen plannen ging trainer Phillip Cocu in augustus in de eredivisie zonder een seconde te mokken aan de slag. Hij begreep de kritiek en bleef beheerst en hoffelijk toen veel vingers naar hem wezen. Cocu gooide zijn filosofie met een verdedigende middenvelder overboord en tekende rondom nummer tien Gastón Pereiro een nieuw elftal. Niet dat Pereiro altijd zo groots speelt, integendeel zelfs, maar PSV heeft met dit systeem en het beschikbare materiaal de meeste winstkansen, zo oordeelde Cocu. Alle statistieken geven hem gelijk en iedereen die PSV afschreef als kampioenskandidaat moest later op die woorden terugkomen. ,,PSV bloeit op als niemand iets van ze verwacht", zegt analist en voormalig PSV-coach Aad de Mos over de huidige koppositie van de ploeg.

Volledig scherm Het Excelsior van trainer Mitchell van der Gaag maakte het PSV afgelopen zondag heel lastig. © ANP Pro Shots

Fortuin

De praktijk is voorlopig niet tien, maar honderd keer zonniger dan de verwachtingen van vier maanden geleden. PSV had ook zondag in Rotterdam weer een dosis fortuin nodig, maar dat maakte de overwinning tegen Excelsior niet per se onverdiend. Bijna veertig procent van de competitie is gespeeld en trainer Phillip Cocu moet zich voelen als een eenzame fietser voor een peloton waar geen eensgezindheid heerst. Van alle achtervolgers maakt Ajax de meest gedecideerde en geïnspireerde indruk, maar de Amsterdammers hebben een flink gat te overbruggen en kennen ook wisselvallige fases.

Volledig scherm Aad de Mos is kritisch op PSV, waarvan hij meer dominantie verwacht. © Pro Shots

Kritiek

PSV breekt en benadert club- en eredivisierecords, levert de topscorer, vice-topscorer en de gedeelde nummer drie op de topscorerslijst en staat een straatlengte voor, maar ontmoet niettemin de nodige kritiek. Tegen Excelsior was de ploeg in de eerste helft sterker, maar het overwicht kon niet verbloemen dat PSV in de passing slordig en onzorgvuldig was. De Mos vindt de commentaren over het matige spel dan ook 'volledig terecht'. ,,Van een aanstaande kampioen verwacht je meer dominantie en goed voetbal. PSV speelt slecht en pakt punten en alle opmerkingen daarover snijden wat mij betreft hout. Hoe gek het ook moge klinken, voor een coach zijn het wel de mooiste overwinningen. PSV snakt naar een grote wedstrijd en dan wordt iedereen weer wakker, verwacht ik. Potjes tegen Excelsior en Sparta zijn op 70 procent soms ook nog te winnen, al blijkt dat in de praktijk vaak moeilijk."

Volledig scherm Luuk de Jong is nu weer basisspeler bij PSV en analist en oud-trainer Aad de Mos zou dat voorlopig niet veranderen. © pro shots

