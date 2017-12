Lerby kent geheim van goede serie: 'De dag erop ging de knop alweer om'

Søren Lerby is de speler die in ruim zestig jaar eredivisie het langst ongeslagen bleef. De komende weken kunnen zijn cijfers getest worden. ,,PSV heeft meer dan mazzel."

Zijn naam komt de laatste weken weer vaak terloops voorbij in de krant of op televisie. Niet omdat er grote transfers of prestaties met een veteranenelftal aan te kondigen of te vieren zijn. Nee, een aantal records van Søren Lerby (59) kan binnenkort geëvenaard en zelfs verbroken worden. Na bijna dertig jaar worden ze weer getest, door de PSV’ers Joshua Brenet en Daniel Schwaab.

Bijna een half leven na zijn afscheid als voetballer blikt Lerby nog eens terug op een paar series die nu nog uniek zijn. Wat was het geheim achter die reeksen? Liefst 59 duels achtereen bleef Lerby tussen 1982 en 1988 in de eredivisie ongeslagen met Ajax en PSV. Nu is er plots Joshua Brenet, die met PSV de statistiek kan breken en nog zeven keer ongeslagen moet zien te blijven om naast Lerby te komen. ,,Ik had geen idee dat ik het record droeg omdat ik tussen de periode bij Ajax en PSV nog een tijd in het buitenland heb gevoetbald", aldus de Deen donderdag in Madrid, op zoek naar een vliegtuig naar de VS.

Mazzeltjes

De zaakwaarnemer van zijn eigen Essel Sports Management reist in sommige weken de hele wereld over, maar volgt de eredivisie desondanks goed. ,,Dat PSV zo vaak op het nippertje wint? Het zijn soms mazzeltjes, maar zeker niet altijd. Ploegen die vaak in de slotfase winnen, hebben een soort mentale kracht. Je moet een paar spelers in de ploeg hebben die de gave hebben om aan het eind nog een keer het uiterste te geven en alles willen en ook kunnen oproepen. Het is een kwaliteit en niet zo makkelijk. Het moet soms ook een keer meezitten. Dat had Feyenoord vorig seizoen ook wel eens."

Vaak hebben kampioensploegen een lange serie overwinningen nodig om de belangrijkste nationale prijs te pakken. ,,Niet altijd", zegt Lerby, die het geheim van een goede reeks als geen ander zou kunnen verklaren. ,,Soms verspelen alle favorieten veel punten en is het niet eens nodig om series neer te zetten. En soms is het nek-aan-nek en moet het wel."

Bikkelhard en stoïcijns

Lerby wordt door alle spelers uit die periode gekenschetst als een winnaar; bikkelhard en stoïcijns. Een soort oermens, waarvan de beelden met de afgezakte kousen beklijfden. ,,De verhalen dat ik zo hard was? Ach ja, dat zijn verhalen. Destijds hadden we bij PSV wel het vermogen om het uiterste van elkaar te vragen. Na de wedstrijd vierden we de winst en lieten we de stress van ons afglijden. De dag erop ging de knop alweer om. Winnen. Alleen daar ging het ons om. Elke training en elke wedstrijd moest alles in het teken staan van het weekeinde. Het is niet makkelijk om dat altijd te kunnen blijven opbrengen, maar belangrijk is dat er een paar spelers in de groep zijn die de ploeg daarmee aansteken. Dat soort teams wint vaak ook moeilijke wedstrijden aan het slot."