LIVE | Bergwijn straft fout Excelsior-verdediging genadeloos af en maakt zijn tweede

De druk staat erop bij PSV, waar meerdere varianten denkbaar zijn

11:20 Op de bekerwedstrijd tegen RKC na kende het seizoen van PSV tot vorige maand weinig dieptepunten. Na vier gelijke spelen kort op elkaar komt de druk nu ineens vol op coach Mark van Bommel en zijn ploeg te staan. Zaterdagavond in Rotterdam is winnen bij Excelsior het enige wat helpt om weer een beetje rust in het lichaam van de PSV’ers te krijgen.