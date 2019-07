LIVE | Bruma brengt PSV met knappe kopgoal weer op gelijke hoogte

PS­V-aanvaller Malen: ‘Dit is een prijs, die wil je gewoon winnen’

28 juli Donyell Malen viel zaterdag in de tweede helft van het verloren duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal in bij PSV, bij een 1-0 achterstand. ,,We kregen na rust wel een aantal kansen, speelden aardig. Maar toen we met 2-0 achter kwamen en we ook nog met tien man verder moesten, werd het moeilijk.”