LIVE | Cody Gakpo kan gewoon spelen en start in de basis tegen PEC Zwolle

Onderzoek: Europese weken kosten PSV vooral punten in de eredivisie bij weinig rust

7 oktober Europees voetbal kost PSV in de eredivisie meer punten naarmate er minder rust tussen wedstrijden is. De club heeft mede daarom gevraagd om Fortuna Sittard-PSV later te laten spelen, maar dit verzoek is afgewezen door de burgemeester van Sittard.