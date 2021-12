LIVE | Gakpo en Ramalho straffen blunderende Paes af en zetten PSV op voorsprong tegen FC Utrecht

Het nooit verwachte PS­V-elf­tal kan zich nu bewijzen in Heerenveen

Na de nederlaag tegen Ajax van vorige maand leek heel PSV gebroken én leek in Eindhoven al een streep door het seizoen te kunnen. De ploeg van Roger Schmidt ontspoorde in de Johan Cruijff Arena in de slotfase als nooit tevoren en kreeg na de wedstrijd logischerwijs een portie hoon over zich heen.

28 november