LIVE | Gejuich vanuit het uitvak in de Kuip bij horen tussenstand AZ-Ajax, PSV heeft alles om voor te spelen

Directeur en eigenaar van Chivas wil intensief samenwer­ken met PSV: ‘Meer Mexicaanse spelers naar Europa en PSV’

PSV kondigde een maand geleden aan uitgebreid te gaan samenwerken met het Mexicaanse Chivas uit Guadalajara, de club met het grootste supportersnetwerk in het land. Directeur en eigenaar Amaury Vergara van het Latijns-Amerikaanse voetbalbolwerk is deze week in Eindhoven en sprak met het ED uitgebreid over de plannen van PSV en zijn club. “Binnen twee, drie jaar spelen veel meer Mexicaanse voetballers in Europa en ook bij PSV verwacht ik.”

4 mei