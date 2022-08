LIVE | Geweldige opsteker voor PSV: Veerman knalt Eindhovenaren op voorsprong in Monaco

PODCAST Peesjevee-pod­cast: ‘PSV heeft zich zeker versterkt, maar nog niet iedereen heeft overtuigd’

In aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal bespreken journalist Paul Post en PSV-watcher Rik Elfrink van het ED in de Peesjeveepodcast de kracht van de selecties van PSV en Ajax. Elfrink denkt dat PSV sterker is geworden, maar heeft nog een aantal twijfels over enkele posities en spreekt die ook uit in de podcast.

26 juli