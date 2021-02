LIVE | Haller schiet twee keer raak, Malen mist grote kans op aansluitingstreffer voor PSV

Video PSV’er Pablo Rosario na doelpunten­fes­ti­val tegen Sparta: ‘Hebben ons goed hersteld na lamlendig begin’

17 januari De fout die Pablo Rosario (24) na 4 minuten al maakte tegen Sparta zat wel even in zijn hoofd, gaf de middenvelder na afloop toe. ,,De eerste 20 minuten waren sowieso een beetje lamlendig, half half. Uiteindelijk trekken we de wedstrijd naar ons toe, we hebben ons hersteld”, stelde Rosario.