LIVE | Invaller Malen schiet ploeterend PSV met een harde knal naast Vitesse

Jordan Teze gaat voor oogsten en ontwikke­len bij PSV: ‘Niet in je dromen blijven hangen’

13 februari PSV-verdediger Jordan Teze koestert wat hij in Eindhoven heeft bereikt, maar blijft niet in zijn dromen hangen. Hij moet na dertien jaar in de jeugdopleiding nu een machine in het eerste elftal zijn, die geen fouten mag maken en zich nergens door laat afleiden. Het lijkt hem goed af te gaan. ,,Lekker genieten komt later wel.”