LIVE | Kan PSV winstreeks in de Kuip tegen Feyenoord voortzetten?

PSV bij bookmakers licht favoriet in de Kuip, goal van De Jong of Lozano verwacht

10:28 PSV is zondagmiddag bij bookmakers licht favoriet in de topper tegen Feyenoord in de Kuip. Als je bij Unibet inzet op winst van de ongeslagen koploper, krijg je voor elke euro 2,25 euro terug. Bij Feyenoord is dat 3,30, voor een gelijkspel staat een quotering van 3,50.