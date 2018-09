LIVE | Laconiek PSV heeft het moeilijk in Breda, geen goals in eerste helft

PSV is financieel gezond, maar groeien is lastig

27 september Niet alleen voor het sportieve eindresultaat, maar ook voor de vandaag bekend geworden financiële cijfers zou de PSV-directie een jaar geleden in vijfvoud getekend hebben. Na een roerige zomer met een vroege Europese uitschakeling was onduidelijk of PSV over seizoen 2017-2018 wel zwarte getallen zou kunnen schrijven.